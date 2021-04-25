 

“Храмы будут открыты”. Епифаний рассказал, как пройдут пасхальные богослужения

25.04.2021, 11:32, Новости дня
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Он рассказал, что во время празднования Пасхи в этом году будут действовать решения ПЦУ,  которые были приняты год назад, в начале пандемии коронавируса.

“Церковь в прошлом году призывала быть осторожными, так и в этом году мы снова обращаемся и призываем быть мудрыми и ответственными, соблюдать карантин, особенно те слои населения, которые попадают в группу риска”, – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что верующие должны быть более ответственными по отношению к состоянию своего здоровья. На вопрос журналиста, будут ли богослужения в этом году проводиться онлайн, Епифаний сказал, что решение будут принимать местные власти.

“Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет жестких ограничений. Богослужения будут совершаться… Если это “красная” зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются”, – заявил он.

Предстоятель добавил, что ПЦУ в отдельных областях обращается к духовенству и к верующим с призывом ограничить возможность свершения массовых богослужений.

“И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях”, – сказал Епифаний.

Контекст:В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 23 апреля заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавируса, умерло 42,3 тыс. человек, выздоровело – 1,57 млн.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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