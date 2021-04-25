 

США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с COVID-19

25.04.2021, 11:32, Новости дня
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“Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям здравоохранения Индии”, – написал он.

Подробностей Блинкен не сообщил.

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India’s health care heroes.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2021

По данным министерства здравоохранения Индии, за 24 апреля в стране подтвердили 349 691 новый случай COVID-19 – это новый мировой рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

За прошлые 24 часа в Индии умерло 2767 пациентов с COVID-19, общее число жертв за время пандемии превысило 192,3 тыс. человек.

Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в стране коронавирусом инфицировалось более 16,96 млн человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в США – около 32 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В марте 2021 года в Индии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.
12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире.
По данным Всемирного банка, население Индии составляет около 1,37 млрд человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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