 

Количество обращений о нарушении закона о языке чиновниками остается стабильно высоким – языковой омбудсмен

25.04.2021, 11:32, Новости дня
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“Это практически десятая часть от всего количества жалоб. Недопустимо, когда в условиях войны на востоке страны некоторые чиновники игнорируют государственный язык и подыгрывают агрессору”, – заявил он.

Омбудсмен Кремень напомнил, что 25 апреля 2019 года был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он выразил надежду на то, что в 2021 году Кабинет Министров утвердит программу содействия освоению государственного языка, а каждый гражданин получит гарантированное право доступа к бесплатным государственным курсам по изучению украинского.

“Со своей стороны, мы рассчитываем на интеграцию Украины в европейское языковой общности и приложим все усилия для вступления в Европейской федерации национальных языковых институтов (EFNIL). Это даст нам возможность и на европейской площадке формировать стратегию защиты украинского языка как будущей языка Европейского Союза”, – написал омбудсмен.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/353348609794507

Контекст:В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.
С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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