 

Собянин пообещал пожилым москвичам миллион призов за прививку от COVID-19

25.04.2021, 11:28, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске 27 апреля стимулирующей программы “Миллион призов” для москвичей старше 60 лет. Они получат ценный подарок уже после первой прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Средства для реализации программы всего за несколько дней собрали столичные предприниматели.

Начиная со вторника все пожилые жители города, имеющие полис Обязательного медицинского страхования (ОМС) и сделавшие хотя бы первую прививку от ковида получат подарочную карту номиналом 1000 баллов или промокод на такую же сумму. Эти баллы они смогут потратить на покупку любых товаров и услуг в компаниях и магазинах-партнёрах акции. Кроме того, бизнесмены подготовили для участников программы дополнительные скидки и бонусы.

Получить карту можно будет в поликлиниках города и других пунктах вакцинации. При этом принять участие в программе смогут и те москвичи, которые сделали первую прививку или прошли полный курс вакцинации до 27 апреля. Сергей Собянин пояснил, что программа “Миллион призов” позволит как защитить пожилых граждан от инфекции, так и простимулировать спрос на продукцию бизнеса, что поможет ему быстрее справиться с последствиями пандемии.

Собянин призвал всех россиян не откладывать вакцинацию, поскольку от неё зависит здоровье как самих граждан, так и их родных и близких.



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