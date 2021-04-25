После прививки от AstraZeneca скончался Кощей Бессмертный

Получивший политическое убежище в Германии после 10 лет тюремного заключения, проведённых на родине, гражданин России Кощей Бессмертный скончался после укола вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

По заключению экспертизы у 521-летнего эмигранта оторвался тромб.

Как заявили в министерстве здравоохранения федеральной земли Саксония-Анхальт, Кощей находился в группе риска по возрасту, и хоть он и заверял медиков, что ему не грозит смерть от коронавируса, мужчина был принудительно вакцинирован. После этого и наступил летальный исход. Большинство немецких экспертов, комментируя произошедшее, не видят связи между инъекцией и тромбозом у Бессмертного.

– Первое, что мы хотели бы отменить – это надёжность вакцины. Кощей Бессмертный умер не от коронавирусной инфекции, а препарат защищает именно от неё. Во-вторых, тромбоз не может быть вызван одной инъекцией, мужчина был преклонного возраста, более 500 лет, вёл неправильный образ жизни и был жертвой политических репрессий в России. Мы призываем граждан не обращать внимание на этот случай продолжать вакцинироваться. Только так мы можем победить эпидемию, – заявила федеральный министр Луиза Зигмунд-Шольц.

—