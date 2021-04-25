Анна Седокова призналась в постоянной ругани с мужем-баскетболистом

Популярная певица Анна Седокова призналась в многочисленных ссорах с мужем-баскетболистом. Экс-солистка группы «ВИА Гра» верит, что выяснение отношений станет основой настоящей близости.

Несмотря на то, что со стороны может показаться, что в семье Анны Седоковой и Яниса Тиммы все нормально, в паре возникают конфликты. Как пояснила артистка, она регулярно ссорится с супругом, балансируя на грани скандала. Партнеры являются перфекционистами, в погоне за совершенством каждый из них до последнего отстаивает собственную точку зрения.



Изображение взято с: Instagram @annasedokova

Седокова и Тимма не боятся говорить друг другу о разнице в восприятии мира. Порой пара сталкивается с довольно острыми углами, о которые ранится. При этом певица уверена, что все разногласия необходимо открыто обсуждать. Острые углы не исчезнут, если сделать вид, что их нет. Артистка уверена, что, выясняя отношения, можно взлететь на абсолютно новый уровень.