Ученые назвали антисептик, способный снизить риск заражения COVID

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25.04.2021, 11:08, Новости дня
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Антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в докладе ученых Национальной больницы Сингапура.

Ученые на протяжении шести недель проводили исследование в общежитиях, где проживают рабочие-мигранты. В прошлом году они стали основным источником распространения коронавируса в Сингапуре. «Мы пришли к выводу, что спрей для горла [на основе йода] в абсолютном значении снижает риск заражения инфекцией на 24%», – рассказал доцент медучреждения Раймонд Сит. Об этом информирует ТАСС.

Он добавил, что участники исследования получали препарат три раза в сутки.  Другая группа получала гидроксихлорохин один раз в день, было установлено, что этот препарат «снижает риск передачи инфекции на 21%».

Исследователи отмечают, что «это является лишь дополнительной мерой по недопущению распространения вируса в особых условиях». В первую очередь речь идет о местах компактного проживания людей: в тюрьмах, лагерях беженцев.

Ранее ученые из Британии исследовали воздействие воды из публичных бассейнов на коронавирус и выяснили, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм там нейтрализуются все частицы вируса.



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