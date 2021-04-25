 

В Якутии четыре человека погибли в ДТП

25.04.2021, 11:08, Новости дня
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В Якутии столкнулись микроавтобус и большегруз, в результате погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

«По предварительным данным установлено, что мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Хайс», следуя по маршруту поселок Усть-Нера – город Якутск, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Скания» с полуприцепом», – цитирует сообщение ТАСС.  

Водитель и три пассажира микроавтобуса погибли на месте, еще три пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, водитель большегруза не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге М-4 «Дон» в Тульской области, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали.



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