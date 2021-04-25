«Я должна была трогать член» – Личное мнение

И ещё про кино — 67-летняя Елена Проклова, сыгравшая когда-то ту самую Ларису Ивановну, которую хотел Мимино, заявила Лере Кудрявцевой, что её заставляли трогать член в возрасте 15 лет.

Нашла, с кем поделиться «херасментом», да.



Фото: Соцсети

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Это не соответствовало тому, что я мечтала увидеть в жизни. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял. На мои слезы и мольбы — только смотрел на меня, и мне кажется, он получал удовольствие от этого», — заплакала Проклова на НТВ.

Что за подонок? Известный актёр, которого нет в живых. Фамилию Проклова не назвала, но и не он был первый.

По словам Елены Игоревны, впервые к ней подлезли в 12 лет — зажимали, раздевали, мяли растущую грудь. Было больно.

Вот как это происходило:

«Он прижимал к стене, забирался ко мне под кофту. А у меня только начинала расти грудь, он меня щипал, мне было больно. Пытался залезть ко мне в нижнее белье. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, что мне неприятно».

Что удивительно в этом признании?

В 12 лет Проклова снималась в картине «Звонят, откройте дверь». Вторым режиссёром фильма был её дедушка, как сообщает Википедия.

Как такое (щипки за грудь, рука в нижнем белье, крики девочки) могло произойти, если на площадке был её родной дедушка? И какой ещё второй режиссёр мог это с ней делать? Ну, не дед же это с ней делал, верно?

То есть, сказать — сказали. Но не подумали, что кто-то может проверить подобные обвинения?

По-моему, тут явно что-то не совпадает. Или это был другой фильм? Так следующая картина Прокловой поступила в производство в 1966 году, когда актрисе было 13 лет, а не 12, и режиссёром там была женщина, так что вторая картина сразу же отпадает.

Нет, я очень серьёзно отношусь к защите детей, даже если прошло более полувека. Но подобные обвинения должны быть подкреплены хоть какими-то фактами. Легко нагадить на человека, даже не называя его фамилии, бросить тень на него, но запутаться в важных деталях.

Конечно, программа Кудрявцевой на НТВ рассчитана на зрителей, которым нужны интриги-сенсации. Но вываливать вот такое в эфир? Это слишком серьёзное обвинение, чтобы просто так говорить об этом.

Почему редакторы программы не проверяют информацию? Куда смотрит руководство телеканала НТВ, где людей бездоказательно обвиняют в страшных преступлениях против детей?

«У меня было много мужчин, я этого не стесняюсь. Во взрослую сексуальную жизнь все входят по-разному. Прекрасно, когда это влюбленность и романтика. Но у меня другая судьба. Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью. Мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим — это было извращение. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью».

Верите Прокловой?

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