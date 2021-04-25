Мнение: Картельный сговор

"Роскосмос" ведет переговоры с NASA о возможности отправки космонавтов на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon.

Функция «космического извозчика» – это было, пожалуй, последнее, чем Россия могла торговать с остальными странами. Ее конкурентное преимущество. Трудно сказать, насколько выгодным было это преимущество в денежном выражении, но монопольное положение должно было позволить сводить финансовые показатели.

Теперь, после того, как американцы осуществили доставку четырех человек на МКС, Роскосмос попал в конкурентную среду. Переговоры об отправке космонавтов — это фактически такой своеобразный аналог ОПЕК. Попытка договориться о квотах, ценах и графиках. Картельный сговор, проще говоря.

Нюанс в том, что картельный сговор выгоден для слабых. СССР и Россия (пока ее окончательно не разворовали путинские выкормыши и подельники) не входили в ОПЕК потому, что были достаточно сильными в экономическом отношении по сравнению со странами ОПЕК. А потому могли позволить себе проводить самостоятельную политику на нефтяном рынке. США, к примеру, по той же причине действуют сепаратно.

Когда Россия по уровню своего развития сравнялась с той же Саудовской Аравией, она была вынуждена вначале согласовывать свою политику с ОПЕК, а теперь и вообще является полноценным членом этой уважаемой организации. Деваться некуда, проще говоря.

Попытка Роскосмоса войти в картельный сговор по поводу отправки космонавтов на МКС — это как раз прямое признание невозможности проводить самостоятельную политику в космосе. Прямую конкуренцию Роскосмос проиграет, и прекрасно отдает себе в этом отчет. А потому пытается удержать хотя бы часть рынка перевозок, чтобы не лишиться его.

Возможно, что на текущем этапе какие-то договоренности и будут достигнуты. «Драконы» только начинают летать, это еще не регулярные запуски, а потому соглашение вполне возможно. Но когда на этот рынок придут другие, и когда американцы выйдут на какие-то устойчивые показатели, все эти договоренности не будут стоить ничего. Выживать придется через создание своей собственной уникальной ниши. А вот будет ли она у Роскосмоса — тут вопрос открытый.

И это не просто слова. Удельный вес России в общем количестве пусков и выводов спутников на орбиту планомерно снижается. На рынке запусков Роскосмос теряет позиции, занимая в 2020 году третье место: 15 запусков (включая пилотируемые) среди 104 успешных запусков по всем странам. Это в два раза меньше числа запусков Китая и США. Тенденция такова, что доля России будет снижаться и далее. Утрата монополии только ускорит этот процесс.

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