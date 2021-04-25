Адольфа Гитлера исключили из Союза художников Австрии
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Адольфа Гитлера посмертно лишили звания почетного члена Союза художников Австрии. Решение художественного совета организации было принято единогласно.
Глава Союза Хайнц Больцман пояснил, что Гитлера исключили из-за длительной неуплаты членских взносов. До этого года организация получала плату за членство Гитлера от неизвестных лиц из Аргентины, но в 2021 году денежные переводы внезапно прекратились. Трехмесячная задержка платежей является грубым нарушением устава и ведет к исключению художника из числа членов Союза. Членский билет Гитлера был разорван в торжественной обстановке при участии заместителя мэра Вены Генриха Хопперста.
– Мазня Гитлера мне никогда не нравилась. Сплошные шизофренические пейзажи и полная безвкусица. Да еще и эта маниакальная фиксация на кресте с загнутыми концами. Больной человек, что тут еще скажешь. Конечно, для мира было бы лучше, если бы он все-таки стал школьным учителем рисования, но что поделать, — заявил Хопперст.
Картины немецкого диктатора, находящиеся на хранении в запасниках Венской академии искусств, будут выставлены на продажу на аукционе Sotheby’s. Деньги, вырученные от их продажи, пойдут на покрытие долгов Гитлера по членским взносам в Союзе художников Австрии и ремонт крыши здания, в котором расположена организация.
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