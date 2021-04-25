Адольфа Гитлера исключили из Союза художников Австрии

Адольфа Гитлера посмертно лишили звания почетного члена Союза художников Австрии. Решение художественного совета организации было принято единогласно.

Глава Союза Хайнц Больцман пояснил, что Гитлера исключили из-за длительной неуплаты членских взносов. До этого года организация получала плату за членство Гитлера от неизвестных лиц из Аргентины, но в 2021 году денежные переводы внезапно прекратились. Трехмесячная задержка платежей является грубым нарушением устава и ведет к исключению художника из числа членов Союза. Членский билет Гитлера был разорван в торжественной обстановке при участии заместителя мэра Вены Генриха Хопперста.

– Мазня Гитлера мне никогда не нравилась. Сплошные шизофренические пейзажи и полная безвкусица. Да еще и эта маниакальная фиксация на кресте с загнутыми концами. Больной человек, что тут еще скажешь. Конечно, для мира было бы лучше, если бы он все-таки стал школьным учителем рисования, но что поделать, — заявил Хопперст.

Картины немецкого диктатора, находящиеся на хранении в запасниках Венской академии искусств, будут выставлены на продажу на аукционе Sotheby’s. Деньги, вырученные от их продажи, пойдут на покрытие долгов Гитлера по членским взносам в Союзе художников Австрии и ремонт крыши здания, в котором расположена организация.

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