Мнение: Непризнанные преступления

Геноциды и преступления, которые в отличие геноцида армян США пока не признают.

1500 – 2021 – Уничтожение более 50 000 000 коренных жителей Америки.

1899 – 1902 – Уничтожение 1 500 000 жителей Филиппин.

1940 – 1944 – Уничтожение 2 500 000 гражданских лиц в странах противниках США

1945 – 2021 – Уничтожение 250 000 гражданских лиц в Хиросиме и Нагасаки

1963 – 1973 – Уничтожение 3 400 000 гражданских лиц во Вьетнаме

1990 – 2000 – Уничтожение 5000 гражданских лиц в Югославии

2003 – 2013 – Уничтожение 1 700 000 гражданских лиц в Ираке

2009 – 2021 – Уничтожение 111 000 гражданских лиц в Афганистане.

Картинка сейчас активно форсится в протурецких соц.сетях в преддверии вызова посла США в МИД Турции, где турки заявят американцам свое искреннее неудовольствие.

При этом она конечно очень фрагментарна – есть и более полные подсчеты, куда входят и жертвы американской политики в Сирии, Йемене, Ливии, Лаосе и т.д. и т.п.

Разумеется, в рамках такого подхода, Турция в XX веке убила куда как меньше гражданских лиц, нежели США, чьи преступления конечно превосходят по размахам и преступления Османской империи в годы Первой мировой войны.

Другой вопрос, что пока США остаются в силе, ничего они признавать не будут, а заставить их признать, пока некому. Но этот счет конечно рано или поздно будет предъявлен.

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