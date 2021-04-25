 

Позывной «Моторолла». Битва за Сталинград

25.04.2021, 10:48, Разное
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Командир батальона Спарта попадает в котел во время войны на Донбассе и единственный способ спастись – войти в межвременной портал, ведущий прямиком в 1942 год.

Будучи найденным за линией фронта заградотрядом НКВД, Моторолла отправляется воевать в штрафбат, где сталкивается лицом к лицу со всей жестокостью Великой Отечественной.

Помогут ли навыки обороны Донецка против обстрелов фашистов? На что способен боец из будущего в немецком тылу? И удастся ли попаданцу изменить весь ход истории? Война покажет…

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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