Россиян будут штрафовать за отказ участвовать в акции «Бессмертный полк»

Депутат государственной думы Константин Тарасов предложил привлекать граждан к административной ответственности за отказ участвовать в акции «Бессмертный полк» без уважительной причины.

– Для всего нашего многонационального народа память о Великой Победе священна. Мы – наследники победителей и 9 мая для абсолютного большинства граждан является одним из самых главных праздников. Акция «Бессмертный полк» позволяет нам построить своеобразный мостик между ветеранами, многие из которых уже покинули нас, и жителями современной России. Поэтому я глубоко убеждён, что нормальный человек, предки которого били фашистского зверя, без лишних вопросов согласится почтить память своего деда или прадеда. А вот если гражданин отказывается без веских оснований – это повод проверить его. Давайте введём небольшой штраф для таких «отказников», тысяч двадцать рублей, может хоть это заставит их задуматься о своих корнях, – заявил Тарасов.

Депутаты планируют оперативно рассмотреть законопроект, принять его до 28 апреля и сразу же направить на подпись Президенту. В этом случае уже в этом году россияне будут обязаны принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 9 мая.

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