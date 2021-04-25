Расходы на ремонт «Ауруса» из правительственного кортежа заложат в акциз на бензин

В пятницу на Рублёвском шоссе произошла авария, в которой пострадал минивэн «Аурус», ехавший в кортеже премьер-министра России Михаила Мишустина.

Сегодня правительство решало, где взять средства на его ремонт.

Автомобили семейства «Аурус» разработаны и производятся в России в рамках проекта «Кортеж», призванного заменить импортные автомобили в гаражах высших чиновников страны. Производство практически штучное, поэтому роскошные лимузины и минивэны обходятся очень дорого. А прайс-листа на их ремонт в принципе не существует, поскольку даже каждое периодическое ТО выполняется по отдельному проекту, разрабатываемому специалистами НАМИ.

В аварию попал минивэн «Аурус Арсенал» охраны премьер-министра. Повреждения ещё предстоит оценить специально созданной Государственной комиссии, но даже поверхностный взгляд позволяет заключить, что повреждения серьёзны. Разбиты передний бампер, фары, помято крыло и, возможно, повреждён бачок омывателя. В бюджете нет денег, чтобы восстановить машину.

– Запчасти для Ауруса производятся ведущими концернами, например, «Роллс-Ройс» и «Haval». Изготовление индивидуальное под каждую машину. Чтобы сделать бачок омывателя, британцы должны специально лететь в Китай, а это безумно дорого, – сказал на заседании Правительства главный конструктор проекта «Кортеж» Вадим Переверзев.

Средства на ремонт Правительство решило взять из акциза на бензин. Для этого в цену литра дополнительно заложат 50 копеек. Как долго будет действовать дополнительный сбор, неизвестно, поскольку стоимость ремонта Ауруса неизвестна. Михаил Мишустин уверен, что повышение акциза не скажется на розничной цене топлива.

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