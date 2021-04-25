 

Расходы на ремонт «Ауруса» из правительственного кортежа заложат в акциз на бензин

25.04.2021, 10:45, Разное
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В пятницу на Рублёвском шоссе произошла авария, в которой пострадал минивэн «Аурус», ехавший в кортеже премьер-министра России Михаила Мишустина.

Сегодня правительство решало, где взять средства на его ремонт.

Автомобили семейства «Аурус» разработаны и производятся в России в рамках проекта «Кортеж», призванного заменить импортные автомобили в гаражах высших чиновников страны. Производство практически штучное, поэтому роскошные лимузины и минивэны обходятся очень дорого. А прайс-листа на их ремонт в принципе не существует, поскольку даже каждое периодическое ТО выполняется по отдельному проекту, разрабатываемому специалистами НАМИ.

В аварию попал минивэн «Аурус Арсенал» охраны премьер-министра. Повреждения ещё предстоит оценить специально созданной Государственной комиссии, но даже поверхностный взгляд позволяет заключить, что повреждения серьёзны. Разбиты передний бампер, фары, помято крыло и, возможно, повреждён бачок омывателя. В бюджете нет денег, чтобы восстановить машину.

– Запчасти для Ауруса производятся ведущими концернами, например, «Роллс-Ройс» и «Haval». Изготовление индивидуальное под каждую машину. Чтобы сделать бачок омывателя, британцы должны специально лететь в Китай, а это безумно дорого, – сказал на заседании Правительства главный конструктор проекта «Кортеж» Вадим Переверзев.

Средства на ремонт Правительство решило взять из акциза на бензин. Для этого в цену литра дополнительно заложат 50 копеек. Как долго будет действовать дополнительный сбор, неизвестно, поскольку стоимость ремонта Ауруса неизвестна. Михаил Мишустин уверен, что повышение акциза не скажется на розничной цене топлива.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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