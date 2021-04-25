 

Водители элитных внедорожников повредили друг другу автомобили из-за неподеленной просрочки

25.04.2021, 10:42, Разное
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В Москве на заднем дворе одного из супермаркетов сети «Пятёрочка» во время ежедневного выноса просроченной продукции между 2 мужчинами произошла перепалка, в ходе которой были повреждены 2 автомобиля.

На опубликованных пресс-службой московского МВД записях с камер видеонаблюдения видно, как во время выноса просрочки 47-летний Иван Кремнёв хватает 2 коробки с продуктами и начинает отходить в сторону своего автомобиля. В это время следующий участник инцидента, 59-летний Никита Хрусталёв выхватывает из рук 47-летнего москвича 1 коробку и прячется в автомобиле, заблокировав двери.

– Тот в кожаной куртке [Никита Хрусталёв] заперся в своём внедорожнике. А этот длинный [Иван Кремнёв] начал бить по кузову. Да так сильно, что уши закладывало. Он разбил фары и зеркала и оставил глубокие вмятины. В итоге этот джип, Петрович сказал, что американский, газанул, да вмазался в ещё одну иномарку, — рассказала о подробностях инцидента 69-летняя пенсионерка Виктория Кравченко.

В результате столкновения участники потасовки получили незначительные ушибы и отказались от госпитализации. Автомобили Jeep Grand Cherokee Никиты Хрусталёва и Range Rover Sport Ивана Кремнёва, получившие серьёзные повреждения, будут ожидать решения суда над хулиганами на штрафстоянке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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