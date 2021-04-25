Во Франции вместо вакцины от COVID-19 людям ввели физраствор

В центре вакцинации признали ошибку. На следующее утро всем пациентам сообщили о ней. Некоторые из них уже получили свою дозу вакцины 23 апреля, остальных вакцинируют 28-го, отметили журналисты.

В результате ошибки никто не пострадал. В центре проходит расследование ее причин, власти пока не комментируют ситуацию.

Физиологический раствор – раствор воды и соли, используется в различных медицинских процедурах, в частности в качестве разбавителя во время инъекций.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирус подтвердили почти у 5,5 млн человек, умерло 102,8 тыс. заболевших. Страна занимает четвертое место в мире по распространению инфекции.

На утро 25 апреля в мире сделали более 1 млрд млн прививок от COVID-19 в 172 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию.

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