 

У берегов Сирии беспилотник атаковал нефтяной танкер, погибли трое

25.04.2021, 10:38, Новости дня
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В результате взрыва топливного бака на судне погиблии три человека. Правозащитники отметили, что не знают, были ли погибшие сотрудниками танкера.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, танкер шел из Ирана. Взрыв мог быть спровоцирован атакой беспилотника или нападением с моря. По предварительной информации, нападение было совершено со стороны территориальных вод Ливана, личности нападавших  неизвестны.

Возникший после взрыва пожар на судне был ликвидирован в тот же день, сообщило сирийское информагентство SANA.

Нападение на танкер стало первым с начала гражданской войны в Сирии, сообщил военный наблюдатель Рами Абдель Рахман, пишет The Guardian. По его информации, погибли два члена экипажа судна.

Контекст:Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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