 

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

25.04.2021, 10:38, Новости дня
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“Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку”, – сказал он.

Пашинян отметил, что правящая партия “Гражданский договор” примет участие в досрочных парламентских выборах 20 июня.  

“Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении”, – добавил Пашинян.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/videos/301060611404843/

В связи с отставкой премьер-министра в отставку в полном составе ушло правительство республики.

Согласно конституции Армении, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер-министр подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового.

В то же время, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства.

Контекст:18 марта Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы на фоне политического кризиса. Они должны состояться 20 июня.
В Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призывала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент страны Армен Саркисян.
У Пашиняна возник конфликт с военными на фоне политического кризиса в стране. По его представлению в конце февраля уволили заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, который публично высмеял слова премьера о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”. Это орудие Армения использовала во время конфликта с Азербайджаном.
В ответ на это Генштаб потребовал 25 февраля отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения. Премьер-министр в ответ объявил об отставке начальника Генштаба, назвал произошедшее “попыткой военного переворота”.
27 февраля Саркисян отказал премьеру в увольнении начальника Генштаба, так как проект указа, по его мнению, противоречит конституции страны. 2 марта Саркисян снова не подписал ходатайство Пашиняна об отстранении Гаспаряна. В ответ на отказы Саркисяна Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным со своей должности с 10 марта по закону “О военной службе и статусе военнослужащих”. Саркисян после такого решения обратился в Конституционный суд страны.
Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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