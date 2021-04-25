Мнение: О жадности капиталистов

Меня тут в комментариях назвали инфантильным. Дескать, я романтизирую капиталистов — этих жадных и примитивных хапуг. Цитирую: «[у вас] инфантильные представления о богачах. Кто-то из них отдал все свои деньги на благо всего человечества, ограничившись разумным минимумом? Нет таких. Все борются за увеличение капитала, и так уже превышающего любые разумные потребности».

Жаль, что современные коммунисты предпочитают молиться своим кумирам в варварской манере, совершая символические жертвоприношения у памятников. Если бы они нашли время прочесть приказы и письма покойных вождей, их представление о реальном мире было бы куда как менее наивным. Вот, например, из речи Иосифа Сталина на восьмом съезде ВЛКСМ:

Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех – и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью.

И действительно, учиться у друзей коммунист не всегда может. Друзья коммуниста склонны оберегать его от лишней информации, цензурировать неприятные факты. Если мы откроем Большую Советскую Энциклопедию, мы обнаружим, что для статьи про меценатов составители не нашли места ни в одном из 30 томов. Там есть коротенькая статья про Гая Цильния Мецената, но там нет даже намёка на легионы российских меценатов, которые на свои деньги строили в империи школы, больницы, театры и картинные галереи.

Вот далеко не полный список меценатов Российской Империи на Википедии, он насчитывает больше 300 фамилий. Огромные цифры, если вспомнить, что купцов первой гильдии в принципе было мало, а купцы второй-третьей гильдий в историю уже по большей части не попали, так как затерялись в тени известности своих более состоятельных товарищей:

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Меценаты_Российской_империи

А вот список благотворителей на той же Википедии — чуть более короткий, чем список меценатов, ибо помощь художникам приносит больше славы, нежели помощь крестьянским детям:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Благотворители_Российской_империи

Многие из попавших в перечень купцов тратили на благотворительность всё или почти всё своё состояние. Весьма показательна, к примеру, история Гаврилы Солодовникова, выходца из скромной семьи. Не получив должного образования и не впитав купеческих традиций, Гаврила Гаврилович вёл себя самым позорным образом, как карикатурный торгаш из социалистических фельетонов. Он был скуп, самодурен и непорядочен. Несмотря на свои недостатки, — а злые языки утверждают, что благодаря им, — Гаврила Солодовников сказочно разбогател. Ещё при жизни он строил театры и больницы. После смерти купца выяснилось, что в наследство детям он оставил 800 тысяч рублей, тогда как 20 миллионов — огромная по тем временам сумма — отписал на постройку женских училищ, профессиональных школ, жилья для бедных и рабочих сословий:

https://vc.ru/story/14654-solodovnikov

Его сын построил как минимум два таких дома — с лифтами и электричеством. Вероятно, построил бы и больше, однако наступил 1917 год, и идею доступного жилья для рабочих пришлось заморозить на долгие 40 лет.

Выше я кратко описал историю Гаврила Солодовникова, предпринимателя нетипичного, паршивую овцу и анфан террибль русского купечества. Как видите, даже худшие представители сословия считали необходимым помогать обществу рублём и делом.

Основная масса купцов делала то же самое в спокойном рабочем режиме. Чтобы не перечислять бесконечные фамилии, которые и без меня можно найти в Википедии, сошлюсь только на знакомых вам уже купцов Абрикосовых, основателей знаменитой кондитерской фабрики, переименованной позже в честь советского агитатора Бабаева. Кроме школ и квартир для нуждающихся Абрикосовы построили также большой родильный приют, известный москвичам как роддом имени Крупской.

Вообще, если мы посмотрим на социальную инфраструктуру ленинской и сталинской России, мы обнаружим, что огромная её доля — учебные заведения, больницы, театры, картинные галереи — была построена частными лицами до революции. Советский вклад начал соперничать с дореволюционным только при Хрущёве, ранее советская власть предпочитала скорее переименовывать, нежели строить.

После ухода КПСС с исторической сцены дореволюционные традиции возобновились. Вот перечни современных российских благотворителей и меценатов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Благотворители_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Меценаты_России

Перечни крайне фрагментарные: в них нет даже знаменитого Владислава Тетюхина, потратившего всё своё миллиардное состояние на строительство суперсовременного госпиталя в Нижнем Тагиле. Отчасти это можно объяснить тем, что Википедия вообще с большой неохотой размещает позитивные новости о России, отчасти тем, что современные бизнесмены предпочитают жертвовать деньги на общественные проекты анонимно.

Весьма типичны, к примеру, проблемы владельцев магазинов, пытавшихся раздавать хлеб нуждающихся. Большую часть подобных начинаний пришлось свернуть, так как «нуждающиеся» проявляли такую агрессию по отношению к продавцам, что те вскоре клали заявление об увольнении на стол:

https://www.miloserdie.ru/news/besplatnuyu-razdachu-hleba-prekratili-iz-za-agressii-poluchatelej/

Добрые дела наказываются. Пару раз напоровшись с размаху на последствия своих поступков, бизнесмены обычно включают режим секретности, чтобы не расплачиваться дополнительной головной болью за выделенную на нужды общества сумму. До революции, видимо, эта проблема не стояла так остро.

В Императорской России купцы занимались меценатством и благотворительностью по трём главным причинам.

1. Будучи людьми деятельными и ответственными, купцы считали правильным не просто зарабатывать деньги, но и менять в лучшую сторону мир вокруг себя. Бюджеты у государства были тогда меньше, так что многие инфраструктурные проекты, — канализация в Самаре, например, — делались за счёт частных лиц, желающих помочь родному городу.

2. Большая часть купцов была глубоко верующей. Кем бы ни был купец, — православным, старообрядцем, иудеем, протестантом — вера прямо требовала от него отдавать значительную часть дохода на благотворительные нужды.

3. Расходы повышали статус купца. Построенная купцом условная больница носила его фамилию, выделяя тем самым купца на фоне товарищей. Товарищи, понятно, не хотели отставать, поэтому строили школы, театры и мосты. Коммунисты позже активно переименовали купеческие постройки в свою честь, однако некоторые названия, — Борисов мост, например, или Крюков канал, — сохранились до сих пор.

Эти три причины работают и в современной России, пусть и немного иначе, чем век назад.

Вместо подведения итога замечу, что благотворительность с меценатством — древнее и отнюдь не уникальное для России явление. Многие иностранные бизнесмены, начиная с Билла Гейтса и Джорджа Сороса, тратят на благотворительность значительную долю своих доходов.

Показательна история Чарльза Фини, создателя знаменитой сети магазинов Duty Free. Став одним из богатейших людей мира, он передал все свои миллиарды в основанный им благотворительный фонд, оставив себе на жизнь скромные 2 млн долларов — сотые доли процента от нажитого состояния. Один из его проектов — Университет Лимерика в Ирландии, в котором сейчас учатся 13 тысяч студентов. На историю Чарльза Фини удобно ссылаться в разговоре с конспирологами, которые думают, будто расходы на благотворительность — это завуалированные взятки, самопиар или попытки уйти от налогов.