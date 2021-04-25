“Это нас беспокоит”: глава британской разведки заявил о загадочных сигналах для Путина

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Мур считает, что Россия сейчас переживает очень трудные времена. Мур убеждён, что в настоящее время она теряет свою мощь, а её экономические и демографические показатели неуклонно ухудшаются. Тем не менее, по словам политика, Москва все ещё представляет угрозу.

По словам Мура, Великобритания взволнована сосредоточением российских войск у границы с Украиной, поскольку это может свидетельствовать о готовящемся наступлении.

“Разумеется, это нас беспокоит”, – заявил руководитель спецслужбы.

Он напомнил, что Лондон и Вашингтон уже предупредили Кремль о тяжёлых последствиях таких действий. Кроме того, Мур обвинил Кремль в неадекватном поведении, которое не может не вызывать тревогу и заявил, что MI6 тесно сотрудничает с партнёрами по ситуации вокруг Украины и посылает президенту России Владимиру Путину некоторые загадочные “сигналы”, не пояснив, о чём именно идёт речь.

Ричард Мур также провёл аналогию между отношениями России и Украины и недавней высылкой российских дипломатов из Чехии, премьер-министр которой обвинил отечественные спецслужбы СВР и ГРУ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.