Люксембург вышлет из страны собаку российского дипломата

Люксембург принял решение выслать из страны пса посла России в Герцогстве – Барбоса.

Такое решение было принято по итогам совещания посла Герцогства в РФ Жана Клода Кнебелера и руководителя МИД Жана Ассельборна.

Во внешнеполитическом ведомстве одной из ведущих стран Европы отметили, что установили причастность к пожару в фитнес-клубе граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, тайно въехавших в страну по поддельным документам. В Герцогстве рассматривали возможность высылки российских дипломатов, но поскольку страну представляет только один посол, под санкции попала собака.

– Мы не смогли найти шпиона среди российских дипломатов, поэтому в знак солидарности со странами ЕС, вышлем собаку российского дипломата. Не думаем, что нас ждут ответные меры, поскольку у наших дипломатов в Москве нет собак, – сказал Ассельборн.

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