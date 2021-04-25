 

Люксембург вышлет из страны собаку российского дипломата

25.04.2021, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Люксембург принял решение выслать из страны пса посла России в Герцогстве – Барбоса.

Такое решение было принято по итогам совещания посла Герцогства в РФ Жана Клода Кнебелера и руководителя МИД Жана Ассельборна.

Во внешнеполитическом ведомстве одной из ведущих стран Европы отметили, что установили причастность к пожару в фитнес-клубе граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, тайно въехавших в страну по поддельным документам. В Герцогстве рассматривали возможность высылки российских дипломатов, но поскольку страну представляет только один посол, под санкции попала собака.

– Мы не смогли найти шпиона среди российских дипломатов, поэтому в знак солидарности со странами ЕС, вышлем собаку российского дипломата. Не думаем, что нас ждут ответные меры, поскольку у наших дипломатов в Москве нет собак, – сказал Ассельборн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Мнение: Торговля оружием 2016-2020. Отчет SIPRI

11.12 / Девушка нашла в шкафу набитый деньгами старый рюкзак

26.10 / Мошенники предлагают больным COVID-19 россиянам справки о здоровье

26.07 / Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

16.07 / Infiniti QX80: добрый великан

03.09 / Под Костромой горят уникальные рябиновые леса

20.07 / Харассмент и режим

08.03 / Честная женщина среди лживых мужчин

26.01 / Мнение: Растяжка от губернатора

25.11 / Пресс Ольги Бузовой вызвал отвращение у пользователей Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика