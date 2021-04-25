 

Ученые: Резкая остановка вращения Земли приведет к катастрофе с ураганами и цунами

25.04.2021, 10:28, Разное
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Учёные смоделировали ситуацию, при которой вращение Земли резко останавливается. Это приведёт к гибели всего живого, а также спровоцирует глобальную катастрофу с ураганами и цунами.
Человечество и животные в этом случае погибнут мгновенно, так как после остановки вращения всё продолжит двигаться по инерции со скоростью 1,5 тыс. км/ч. Даже если исключить этот фактор, на поверхности планеты начнутся масштабные цунами и ураганы, сметающие всё на своём пути. Следом за ними в дело вступит вращение Земли не вокруг своей оси, а вокруг Солнца. Из-за этого сутки будут длиться целый год. На тёмной стороне температура снизится до критических значений и убьёт всё живое. На солнечной стороне будет не лучше, так как в этом случае вредное воздействие ультрафиолета и радиации, вместе с высокой температурой, не позволит живым существам находится на ней.

Остановка Земли повлечёт за собой и ещё более масштабные изменения. Помимо климата, движение тектонических плит изменится, а вода больше не будет притягиваться к экватору. Из-за этого подавляющее большинство океанов и морей сдвинуться ближе к полюсам, образуя таким образом два огромных океана на каждом из них. По экватору же появится новый суперконтинент, но жить на нём невозможно из-за радиации и сильного перепада температуры днём и ночью.

Источник: actualnews.org



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