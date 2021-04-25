В РФ открыт предзаказ на беспроводные метки Apple AirTag

В данный момент стоимость метки Apple AirTag составляет 2990 рублей. Ее можно получить по предзаказу, который на территории РФ был открыт на этой неделе.

Оптовым покупателям продавец предлагает скидку. Если вы закажете сразу четыре метки, то заплатите за комплект только десять тысяч.

Напомним, что метки Apple AirTag созданы для легкого поиска затерявшихся вещей. Обычно их используют для мобильных электронных гаджетов. Каждая метка питается от батарейки стандартный срок службы которой составляет 12 месяцев. Производитель гарантирует надежную работу меток и достаточно высокую степень защищенности. Предзаказ одновременно открылся не только в РФ, но и в других странах.