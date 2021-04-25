Названы сроки подключения карт «Мир» к Apple Pay

Банки РФ смогут с конца апреля подключать карты платежной системы «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Он рассказал, что возможность подключать карты «Мир» к Apple Pay не будет обязанностью банков, но, по оценке эксперта, внедрение нового сервиса для банков будет конкурентным преимуществом. «Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что «Мир» тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт «Мир» на карты международных платежных систем», – рассказал он РИА «Новости».

Достов также добавил, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт «Мир» в Крыму. Существует вероятность, что функция в этом регионе будет ограничена.

Ранее сообщалось, что российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay.

Сама система «Мир» появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт «Мир» к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир».