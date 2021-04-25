Названы основные признаки финансовой пирамиды

Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание сверхдоходности без аргументации, без конкретного продукта, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, а также лицензии регулятора, сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Как отметил эксперт, деятельность мошеннических фирм становится все более изощренной. При этом у благонадежной компании должен быть официальный сайт, где находятся данные о выданных лицензиях, поскольку участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России, передает РИА «Новости».

Аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева добавила, что наглость и ощущение безнаказанности создателей финансовых пирамид зашкаливает. По ее словам, мода 2021 года -–назвать пирамиду именем супер узнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку «Ltd», «консалтинг», «финанс» и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение.

Она порекомендовала не верить обещаниям скорого возврата средств и прекратить вносить деньги на счет, если вы уже попали в пирамиду. «Займитесь своей финансовой грамотностью, причём повышайте её, исследуя разные источники знаний. Доверившись в этом вопросе только одному человеку, снова можно попасть в пирамиду», – заключила Афанасьева.

Ранее специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал, что мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из колл-центров или с компьютеров операторов.