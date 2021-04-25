 

В Украине от COVID-19 привили около 527 тыс. человек

25.04.2021, 9:44, Новости дня
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Вакцину Covishield (компании AstraZeneca) получили 1070 человек, CoronaVac (компании Sinovac) – 1751, Comirnati (компаний Pfizer/BioNTech) – 1710.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 526 916 прививок. Полностью вакцинировались (сделали два укола) пять человек. Препарат Covishield получили 470 470 человек, CoronaVac – 32 956, а Comirnati – 23 490.

Прививки проводили 147 мобильных бригад по иммунизации и 160 пунктов вакцинирования, добавили в министерстве.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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