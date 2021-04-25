Что будет, если кушать на ходу

Медики призвали людей перестать постоянно есть на ходу, поскольку эта привычка может привести к негативным последствиям. Они рассказали, что будет происходить с телом, если человек стать быстро перекусывать, выполняя параллельно иные дела.

Когда люди съедают все содержимое тарелки быстрее, нежели заканчивается заставка к любимому сериалу, то это повод задуматься. Важно избавиться от подобной привычки, поскольку ее вред научно доказан. Ученые установили взаимосвязь между скоростью приема пищи, ожирением и болезнями сердца. В исследовании приняли участие 1083 человека. Мужчин и женщин разделили на три группы в зависимости от пищевых привычек: быстрых едоков, умеренных и медленных. За здоровьем испытуемых специалисты наблюдали в течение пяти лет.

В конце исследования участников проверили на резистентность к инсулину, наличие метаболического синдрома, артериальную гипертензию, склонность к тромбозам. В группе быстрых едоков самым высоким оказался показатель тех, кто имеет расстройства углеводного обмена.

По словам ученых, все дело в сахаре. Когда человек быстро поглощает пищу, в крови происходят скачки глюкозы. Со временем эти процессы провоцируют резистентность к инсулину. Клетки начинают плохо поглощать глюкозу, и ключевой гормон вырабатывается в недостаточном количестве. В результате есть риск развития сахарного диабета второго типа.

Источник: from-ua.com