Сын Бари Алибасова рассказал о смене подгузников

Сын известного российского продюсера Бари Алибасова пояснил о смене подгузников звездному отцу. Уже несколько дней знаменитость не появляется на публике. Он находится в одной из больниц Калининграда, где восстанавливает здоровье после серьезной травмы.

На содержание Бари Алибасова семья каждый месяц тратит порядка 500 тысяч рублей. Родственники продюсера не жалеют денег, надеясь, что он сможет вернуться к полноценной жизни. Проблемы со здоровьем у Алибасова начались около года назад. Тогда Бари Каримович упал в своей квартире и получил травму двух позвонков, к тому же у него была раздроблена нога. Алибасова возили на инвалидной коляске, ему меняли подгузники.

Сын продюсера принял решение увезти его в Калининград, где не будет проявляться к его персоне повышенное внимание. Там Бари Алибасов находится в хорошей больнице. Состояние здоровья продюсера постепенно улучшается, но о полном выздоровлении говорить пока рано. По словам Бари Алибасова-младшего, в организме его отца произошли какие-то мутации. Сейчас наследник берется за любую работу, чтобы у него была достаточная сумма денег на лечение родителя.

В Москве продюсера ждет супруга Лидия Федосева-Шукшина. Недавно она снова предложила Алибасову жить в ее квартире, которая находится в Новой Москве. В Калининграде за Алибасовым ухаживает мать его сына. Женщина рада, что воссоединилась с бывшим мужем.

Источник: sobesednik.ru