Критик Соседов не верит в полное безденежье стилиста Сергея Зверева

Известный российский критик Сергей Соседов не верит в бедственное положение стилиста Сергея Зверева. У знаменитостей такого уровня в целом не может быть подобных проблем.

Сергея Соседова сильно рассмешили слова знакомого Сергея Зверева о том, что королю гламура не за что купить продукты. Критик предложил стилисту зайти к соседке-пенсионерке, которая получает 15-20 тысяч рублей социального пособия. По словам Соседова, люди, которые живут в Москве, имеют несколько квартир и автомобилей, не могут оказаться без денег. Жалобы на тяжелое материальное положение являются некрасивыми уловками. Артистам важно молчать о таких проблемах, поскольку большинство простых людей живут достаточно скромно.

Отмечается, что Сергей Зверев сейчас живет исключительно на сбережениях. На красных дорожках стилист вынужден появляться в старых нарядах. Его знакомый сообщил, что король гламура не зарабатывает деньги в связи с отменой многих мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Источник: www.5-tv.ru