Пашинян и Макрон обсудили Карабах и ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Собеседники обсудили сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы, премьер Армении подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу «отделения ради спасения».

Как отметил армянский кабмин, Пашинян высоко оценил роль Франции в международном признании геноцида армян, назвав это одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем.

«Макрон от себя лично и от имени французского народа выразил поддержку, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей», – говорится в сообщении, где также отмечается, что Пашинян и Макрон коснулись повестки армяно-французских отношений и вопросов, связанных с внутриполитическими событиями в Армении.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.