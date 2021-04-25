Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в РФ в апреле стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Как говорится в исследовании, обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой. Высокую зарплату специалисты без опыта работы могут получать в сфере обслуживания. Например, хостес в Москве может зарабатывать до 200 тыс. рублей в месяц, передает ТАСС.

Уточняется, что от 150 до 180 тыс. рублей в месяц может зарабатывать официант в Сочи, а в Перми высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере обслуживания – мастер по ремонту компьютеров с минимальным опытом может получать до 100 тыс. рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге медсестра может получить до 150 тыс. рублей в общественной организации, а в Екатеринбурге готовы до 100 тыс. рублей платить менеджеру по продажам, а упаковщику пончиков – до 95 тыс. рублей.

Напомним, самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке в апреле стал разработчик мобильных приложений.