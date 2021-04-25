Беленюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

“В категории до 85 кг Жан накануне неожиданно уступил сербу [Зурабу] Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, Беленюк получил шанс выступить в утешительных схватках”, – отметило издание.

Утром Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича со счетом 7:1, а в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой – 1:1.

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для Жана это пятая медаль чемпионатов Европы.

Беленюк 25 апреля в Facebook написал, что чемпионат был тяжелым физически и психоэмоционально, но “крайне полезным”.

“Он обнажил все недостатки и проблемные места, над которыми придется кропотливо работать! А значит, свою задачу это турнир для меня полностью отработал”, – отметил спортсмен.

Беленюк поблагодарил своих тренеров и всю команду.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2910895962529718

Контекст:Беленюк родился 24 января в 1991 году в Киеве. Он – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

В августе 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

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