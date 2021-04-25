 

Беленюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

25.04.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В категории до 85 кг Жан накануне неожиданно уступил сербу [Зурабу] Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, Беленюк получил шанс выступить в утешительных схватках”, – отметило издание.

Утром Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича со счетом 7:1, а в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой – 1:1.

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для Жана это пятая медаль чемпионатов Европы.

Беленюк 25 апреля в Facebook написал, что чемпионат был тяжелым физически и психоэмоционально, но “крайне полезным”. 

“Он обнажил все недостатки и проблемные места, над которыми придется кропотливо работать! А значит, свою задачу это турнир для меня полностью отработал”, – отметил спортсмен.

Беленюк поблагодарил своих тренеров и всю команду.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2910895962529718

Контекст:Беленюк родился 24 января в 1991 году в Киеве. Он – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).
В августе 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

25.01 / Раскрыты новые подробности зверств нацистов под Смоленском

28.03 / Суэцкий канал захотели разблокировать без разгрузки контейнеровоза

20.01 / “Умножили нашу любовь”. Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото

01.07 / Георгий Джикия: уже привык, что в сторону “Спартака” так судят

02.02 / Веселящий газ внесут в список одурманивающих веществ в России

02.09 / Помпео призвал пустить в Белоруссию главу местных католиков

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

19.11 / Берлин пригрозил повышением давления на Белоруссию

22.08 / Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика