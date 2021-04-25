В Украине за сутки выявили около 8 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 3688 человек, умер 231 пациент, а выздоровело – 6574.

“Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях”, – уточнил министр.

Всего 24 апреля в стране сделали 54 270 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 26 432, методом ИФА – 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522).

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 025 271 случай болезни, выздоровело 1 572 528 человека, умерло – 42 323. В стране сделали 9 240 911 ПЦР-тестов.

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Контекст:Сутками ранее в Украине выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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