В Нью-Йорке полицейские стали чаще уходить со службы

В Американском городе Нью-Йорк в 2020 году резко выросло число полицейских, решивших уйти со службы, это произошло в свете критики работы правоохранителей, сообщила газета New York Post.

По данным газеты, в 2020 году более 5 тыс. 300 сотрудников полиции крупнейшего мегаполиса США решили уйти со службы. Примерно 2 тыс. 600 из них подали заявления об увольнении, а около 2 тыс. 700 попросили об уходе на пенсию. В 2019 году со службы решили уйти суммарно около 3 тыс. стражей порядка, передает ТАСС.

Согласно последним оценкам, опубликованным на сайте полицейского управления Нью-Йорка, в нем работают около 36 тыс. стражей порядка. Как отмечает New York Post, уже в 2021 году к 21 апреля о желании уйти со службы начальству заявили более 830 стражей порядка. Ожидается, что это число значительно возрастет.

По оценкам издания, основными причинами нежелания блюстителей закона продолжать работу являются пандемия коронавируса, «враждебное отношение к полицейским», а также рост числа случаев стрельбы в общественных местах. Особенно быстро стражи порядка стали увольняться после мая 2020 года. В этом месяце в Миннеаполисе (штат Миннесота) был убит при задержании темнокожий Джордж Флойд. Полицейские использовали при его аресте удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены.

Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала этот обвинительный вердикт. Она призвала Вашингтон «решительным образом выкорчевать» пережитки дискриминационной политики и работорговли.