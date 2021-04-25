США пообещали Индии поддержку в связи с пандемией

Власти Соединенных Штатов предоставят Индии дополнительную поддержку в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Индия вновь вышла в мировые лидеры по числу заболевших за сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре 2020 года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тыс. заразившихся (в пятницу было выявлено 332730 случаев), и уже третий раз подряд это мировой антирекорд. Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2624 и составило 189544. В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 219 838 и достигло 13867997. На лечении находятся 2552940 пациентов с коронавирусом, что на 124324 больше, чем сутками ранее. Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 2901412 человек, общее число привитых граждан составило 138379832.

В пятницу стало известно, что РФ предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

Между тем в начале апреля британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США, в этом же время в Штатах выявили первый случай заражения индийской мутацией коронавируса. На этом фоне президент США Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.