Звезду «Дома-2» не пустили на Украину

Звезду реалити-шоу «Дом-2» Сергея Пынзаря задержали на украинской границе, когда мужчина пытался перевезти автомобиль из Турции в Москву, рассказали в пограничной службе Украины.

Пересекая границу Украины через Черноморский порт на теплоходе, Пынзарь попался сотрудника погранслужбы. Мужчина признался им, что посещал Крым в 2016 году, попав на полуостров паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь». Пограничники не пустили Пынзаря на Украину и запретили ему въезжать в республику в течение трех лет, пишет StarHit.

Как отмечается в сообщении, экс-участник «Дома-2» снимал влог, в котором хотел рассказать, насколько тяжело перегнать автомобиль из Турции в Москву. «Расскажу обо всех нюансах, насколько это затратно и многое другое. Нас ждут три границы», – сообщал Пынзарь.

В начале марта украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на три года.

Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.