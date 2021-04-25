 

В РФ увеличилось число случаев гибели детей на пожарах

25.04.2021, 6:38, Новости дня
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В РФ с начала 2021 года увеличилось число случаев гибели детей на пожарах, сообщили в пресс-службе МЧС.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по оперативным сведениям, зафиксирован рост гибели детей на пожарах. При этом наибольшее количество погибших детей в возрасте до десяти лет – свыше 80% от общего количества», – приводит сообщения представителя пресс-службы ТАСС.

В МЧС добавили, что основными причинами гибели детей при пожарах становятся отравление токсичными продуктами горения. «Почти половина пожаров, в результате которых гибнут дети, возникают из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной более трети пожаров», – сообщили в МЧС. По данным ведомства, наибольшим рискам возникновения пожаров подвержены дома из дерева и бруса, особенно барачного типа, а также ветхое жилье.

В МЧС советуют не оставлять детей одних без присмотра, хранить зажигалки и спички в недоступном для них месте, прятать электропровода в специальные короба, а и использовать заглушки для розеток. В министерстве отметили, что в случае пожара в первую очередь необходимо спасать детей, так как, испугавшись, они чаще всего стараются спрятаться под кровать, стол или в шкаф.

Еще одним способом защиты от пожара в МЧС назвали автономные пожарные извещатели, которые безвозмездно выделяют многодетным семьям. Всего за четыре года в жилье многодетных семей установлено свыше 445 тыс. автономных пожарных извещателей, их своевременное срабатывание позволило спасти свыше 1600 человек, больше половины из которых – дети. Кроме того, за счет региональных и местных бюджетов в более 36 тыс. помещений проведен ремонт электросетей, в более 29 тыс. помещений – ремонт печей.

Накануне в Сургуте и Пермском крае в огне погибли шестеро детей. Кроме того, 18 апреля при пожаре в Московской области погибли женщина и двое детей. Еще пятеро детей погибли при пожаре в Свердловской области, еще трое взрослых и двое детей пострадали.



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