Названы продлевающие молодость продукты

Турецкое издание Milliyet составило список из десяти помогающих бороться со старостью продуктов.

Грецкие орехи, как отмечается в статье, изобилуют полиненасыщенными жирами и отличаются чрезвычайно высоким уровнем содержания кислот омега-3, которые регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Употребление в пищу этих орехов помогает ослабить воспалительные процессы головного мозга, что поддерживает и стимулирует когнитивную активность. Кроме того, омега-3 укрепляет здоровье кожи, передает РИА «Новости».

Высокий уровень таких кислот содержится и в лососе, благодаря чему употребление этой рыбы предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. Кроме того, высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от различных признаков старения, таких как пятна, угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапки

Черника обладает мощной антиоксидантной активностью из-за высочайшего уровня проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения, объясняет издание. Антиоксиданты также помогут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций у пожилых людей, а, кроме того, совместно с высоким уровнем содержания витаминов А и С – сохранить молодость кожи.

Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет в значительной степени уменьшить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением, а также дегенерацию костей, а большое количество витаминов A, C и E и бета-каротина помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Также шпинат, как и прочие зеленые овощи, способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижать высокое артериальное давление и уровень холестерина и даже риск развития рака пищеварительной системы, утверждает издание.

Схожими свойствами обладает и зеленый чай. Он улучшает здоровье кожи, а также предупреждает риск развития целого ряда болезней, например, сахарного диабета второго типа и болезней сердца.

Брокколи за счет соединений сульфорафана и индола помогает защитить клетки от повреждения, вызванного окислительным стрессом. Этот вид капусты способен снизить риск развития рака. Помимо этого, в брокколи содержится фолиевая кислота, которая способствует поддержанию оптимального функционирования мозга с возрастом, а содержащийся в ней витамин K1 повышает плотность костей и снижает риск переломов.

Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья кожи, отмечает издание, а содержание мононенасыщенных жирных кислот положительно отразится на здоровье сердца и поможет контролировать уровень сахара в крови. Вместе с тем, количество потребляемого оливкового масла обратно пропорционально возрастному снижению когнитивных функций и нарушению памяти, деменции и болезни Альцгеймера, пишет портал.

Горький шоколад содержит флаванолы которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек, деменции. Эти вещества положительно положительно влияют на здоровье кожи.

В состав томатов входит ликопин, обладающий антивозрастными свойствами и благотворно влияющий на кожу. Также употребление помидоров в пищу снижает уровень холестерина и способствует предотвращению сердечных заболеваний и различных видов рака.

Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов.

Ранее представитель японского национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо сообщил, что включение в ежедневный рацион традиционной индийской пряности куркумы помогает продлить молодость организма и сохранить здоровье мозга