 

Мнение: США признали геноцид армян

25.04.2021, 6:12, Разное
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1 Байден, как и анонсировалось ранее, признал геноцид армян в Османской Империи. Если ранее, США оттягивали это решение, чтобы не испортить отношения с Турцией, то сейчас эти отношения уже сами по себе плохи, а вкупе с историей с покупкой Турцией С-400 у России, Карабахской войной, давлением на Грецию и т.д. и т.п., сдерживающих факторов не осталось.
2. Турция осудила заявление Байдена, назвав это "ошибкой", которую нужно исправить. Вслед за Турцией, заявление Байдена осудил Азербайджан, также упрекнув Вашингтон в "исторической ошибке".Разумеется, ничего США исправлять уже не будут. Можно ожидать, что некоторые сателлиты США последуют примеру гегемона.
3. Разумеется, данный факт ухудшит американо-турецкие отношения (что хорошо) и будет толкать Турцию и далее к самостоятельной политике, усиливая трения внутри НАТО. Но этот процесс развивался и без признания геноцида.
4. Геноцид армян разумеется был.

Источник: Colonel Cassad



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