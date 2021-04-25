Председатель парламента Грузии ушел в отставку

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подал в отставку в субботу, его заменит вице-спикер Каха Кучава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом было заявлено на брифинге в офисе правящей «Грузинской мечты».

Сам Талаквадзе получит пост зампреда парламента.

Как объяснили участники брифинга, такая «рокировка нужна для соблюдения нейтралитета» после решения здоровой части оппозиции войти в парламент на основании документа, выработанного председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Радикалы из партии экс-президента Михаила Саакашвили продолжают бойкотировать работу парламента, избранного осенью 2020 года.

«Грузинская мечта» имеет 90 мандатов, а оппозиция в целом – 60.