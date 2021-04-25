Эксперт назвал способ получить двойной оклад за работу

Судебный эксперт Юрий Капштык напомнил, что при сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен, работники имеют право на двойной оклад.

Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни». При этом оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях», – сказал Капштык в интервью «Российской газете».

Эксперт добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими.

Напомним, 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 1 по 10 мая 2021 года Ранее глава государства согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.