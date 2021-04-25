Мнение: Право петь

И все-таки – шикарнейший диалог Вали Карнавал и Долиной и из этого нашумевшего шоу:



– А кто сказал, что я стремлюсь стать профессиональным артистом?

– А для чего тогда ты всё это делаешь?!

– Просто потому что мне нравится.

– Но ты же хочешь завоевать какую-то признательность, любовь публики?!

– Так я уже завоевала то что хотела…

Опять наткнулся – уже в пересказе любимой блогерши Терлецкой – и опять восхитился как в первый раз. Долина и Терлецкая – обе профессиональные певицы (одна более, другая менее успешные), они обе в диком негодовании от “Вали Карнавал”… но пытаются ее загнобить и запозорить, как будто она школьница-двоечница, а дело происходит в советской школе на комсомольском собрании.

А это ведь уже ДРУГОЕ время – время не совка, а Ютуба. Поэтому советские аргументы, убивавшие наповал в 80е, звучат абсурдом. Долина задает риторический вопрос: “Но ты же хочешь завоевать какое-то признание у публики?!” – имея я в виду, что только ОНА, будучи транслятором и в какой-то степени СОБСТВЕННИКОМ древнего и мудрого “искусства пения”, способна – если захочет – ПЕРЕДАТЬ это искусство легкомысленной безграмотной девчонке, с намеком, что Долина – жрица, а Карнавал – послушница, и потому ее единственный путь – пройти инициацию.

Прикол, однако, в том, что у “Вали Карнавал”, звезды ТикТока – 14 млн. подписчиков (у самой Долиной на ее канале в Ютубе – 20 тыс. подписчиков, у Терлецкой побольше – 107 тыс.). Отсюда неизбежно вопрос – а, собственно, кто кого должен учить “как завоевывать любовь и признание публики”: Долина Карнавал или Карнавал Долину?

“Наглую девицу” Валю Карнавал клеймят дружно позором – а мне нравятся ее высказывания из этого шоу: “Музыка – она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели”. И она же: “Даже когда человек не умеет петь – он имеет право петь”. В ответ ей дружно ревут: “Имеешь право петь – но только в ванной!!”

Да почему? Потому что она не знает нот, не имеет музыкального образования и даже музыкального слуха? Какая ерунда. Она и поет, получается, для таких же как она – без слуха, голоса и музыкального образования, то есть – для 90% жителей нашей немаленькой страны. Почему нет.

Про таких, как Валя, очень мудро говорил Ларошфуко, французский мудрец и философ: “Можно обладать многочисленными достоинствами – но не занимать высокого положения в обществе; однако – нельзя занимать высокое положение в обществе, не обладая хоть какими-то достоинствами”. У этой самой Вали 14 млн. подписчиков – очевидно, что какими-то достоинствами для этих миллионов она обладает.

Все эти споры в Ютубе – на самом деле битвы за КОНТРОЛЬ, контроль над публичным пространством. Их затевает отечественная интеллигенция, поскольку чувствует, как этот контроль уплывает из ее рук, и как она теряет из-за этого СТАТУС. Однако, это всё – аръегардные бои, поскольку контроль УЖЕ потерян. И давно.

А выглядит все это очень жалко. Ведь проблема Долиной – не в том, что она умеет петь, а Карнавал нет; ее проблема – что она преподает “вокальное пение” на кафедре вуза, но так и не поняла, как и за счет чего певец на сцене завоевывает признание публики.