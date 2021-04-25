 

Задержанный за обнаженную фотосессию в Дубае бизнесмен рассказал подробности скандала

25.04.2021, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Девушки зашли в номер переодеться, а во время съемки, разрешенной администрацией отеля, были в купальниках, сообщил российский бизнесмен Алексей Концов, задержанный по обвинению в организации откровенной фотосессии в Дубае.

По словам Концова, поездку для моделей организовал житель Украины Виталий Гречин, с ним Концов познакомился в январе.

«Дом, в котором я жил, имеет отличный ресторан с бассейном, в этом ресторане в тот день Виталий с подругами отдыхали и проводили фотосъемки в купальниках, это было со стопроцентного разрешения администрации здания. Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса», – цитирует РИА «Новости» Концова.

По его словам, на балконе девушки провели буквально несколько минут. «Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено… В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего», – сообщил бизнесмен.

Напомним, в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.

Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.

Позже оставшихся украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.04 / В Харькове сгорели машины сотрудников издания “Время Добкина”. В редакции заявили о запугиваниях со стороны политических оппонентов

30.06 / Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

08.10 / На воинских складах в Рязанской области начали взрываться боеприпасы

03.04 / Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу

01.01 / Возвращение украинцев из лагеря беженцев в Сирии

27.11 / В Китае решили создать электрокары на графеновых аккумуляторах с мгновенной зарядкой

03.12 / Высший совет правосудия рекомендовал Зеленскому назначить “судью Майдана” Кицюка. Решение приняли единогласно

12.01 / Госдеп «заявил» о завершении президентства Трампа

01.08 / В Иране заявили о сорванных планах террористов атаковать генконсульство России

04.03 / Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика