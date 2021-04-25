 

Для прилетающих в Абу-Даби россиян отменили 10-дневный карантин

25.04.2021, 4:50, Новости дня
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Решение об отмене обязательного 10-дневного карантина для прилетающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) россиян вступило в силу в воскресенье, сообщила пресс-служба департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Карантин также отменен для жителей ряда других стран, включая Австралию, Британию, Израиль, Китай, Португалию, Таджикистан, Узбекистан, Швейцарию и Японию, передает ТАСС.

Первый самолет с россиянами, которым не придется проходить карантин, должен прилететь в Абу-Даби в 09.55 по местному времени (08.55 мск). Это будет рейс авиакомпании Etihad Airways. При этом россиянам по-прежнему потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов до поездки. Повторный тест необходимо сделать после прилета, а также на четвертый день поездки, если она продолжается четыре дня и более, и на восьмой день, если она продолжается восемь дней и более.

Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре 2020 года. В Дубае россиянам требуются справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 72 часа до поездки, и повторный тест после прилета. В Абу-Даби и Дубае тесты на коронавирус после прибытия делаются бесплатно в аэропорту, результат приходит в виде сообщения на мобильный телефон не позднее чем через 48 часов. Ношение медицинских масок в ОАЭ обязательно, за отсутствие предусмотрен штраф – 3 тыс. дирхамов (более 60 тыс. рублей).

В субботу общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ превысило 508,9 тыс. человек, из них 490,4 тыс. выздоровели и 1,5 тыс. умерли. За сутки зафиксированы 2 тыс. новых случаев заражения, два летальных исхода, вылечились 1,7 тыс. человек.

Из-за пандемии в ОАЭ продолжают действовать ограничения, которые отличаются от эмирата к эмирату. Так, в Дубае предел вместимости торговых центров, отелей, пляжей и бассейнов снижен до 70%, а кинотеатров – до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 01.00. Закрыты бары и пабы. В Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40%, а ресторанов, кафе, пляжей и парков – до 60%.

Напомним, 21 января министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В марте в ОАЭ стартовали исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».



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