Мнение: Британия провоцирует войну с Россией

Внезапный взгляд из Индонезии в стиле "англичанка гадит" на проблему российско-британских отношений.

Британия провоцирует войну с Россией

Соединенные Штаты на прошлой неделе отказались от отправки двух военных кораблей в Черное море после того, как Россия предупредила о возможности конфликта на море. Однако несколько дней спустя Британия, как сообщается, вмешивается в ситуацию с планами отправить туда свои военные корабли. Если вспомнить о «Бешеных псах и англичанах»* (см. примечание), предлагаемое британское военное вмешательство – это безрассудная провокация в ситуации, которая уже и так выходит из-под контроля.

В семилетней гражданской войне на Украине между поддерживаемым НАТО киевским режимом и этническими русскими на востоке Донбасса наблюдается взрыв насилия; Россия отмобилизовала свою армию для учений, США и Европейский союз высылают российских дипломатов, Россия отвечает зеркально.

Затем, по сообщениям СМИ, британцы объявляют, что в ближайшие недели отправят в Черное море военные корабли для «защиты» Украины от предполагаемой российской агрессии.

Москва заявила, что, в рамках защитных мер, собирается закрыть части Черного моря в территориальных водах России для иностранных судов. Это включает акваторию вокруг Крымского полуострова, который присоединился к Российской Федерации после референдума в марте 2014 года.

Поскольку США, Великобритания и ЕС отказываются признавать Крым в качестве законной территории России – всегда называя его «аннексированной» Россией территорией Украины, – вполне возможно, что британские военные корабли попытаются игнорировать военно-морские ограничения Москвы в Черном море. Если вторжение произойдет, это может вызвать военное противостояние между Россией и Великобританией, входящей в НАТО. В этом случае все прогнозы бессмысленны, возможно всё что угодно, в том числе война между ядерными державами.

Это безумие напоминает знаменитую атаку бригады легкой кавалерии, когда британская кавалерийская часть была полностью уничтожена во время Крымской войны 1853-56 годов с Россией.

Оно подчеркивается социальным кризисом, разворачивающимся в Великобритании из-за пандемии коронавируса. Миллионы людей остались без работы, экономика рухнула, а система здравоохранения перегружена из-за чрезмерной нагрузки на медперсонал и недостаточной оплаты его работы. Фиглярствующий премьер-министр Борис Джонсон и его подлое правительство тори, известное своими коррупцией и кумовством, планируют урезать 30 миллиардов фунтов стерлингов (40 миллиардов долларов) из бюджета Национальной службы здравоохранения.

И в разгар этой социальной катастрофы британские правители уделяют приоритетное внимание отправке военных кораблей «для противостояния» России в Черном море. Их преступное безрассудство поражает. Конечно, часть логики состоит в том, чтобы отвлечь общественное недовольство заграничной авантюрой, – проверенным способом, веками применявшимся британским империализмом.

Но здесь также есть попытка британской элиты поднять авторитет «Глобальной Британии» в эпоху Брексита. То есть, чтобы обновить имидж Великобритании как мировой державы, нужно вызвать в воображении иллюзию «Правь Британия! Правь волнами!». Чтобы разбудить британскую национальную гордость и рекламировать Великобританию как соответствующего глобального игрока, нет ничего лучше, чем немного хвастовства и бряцания оружием.

Коррумпированные и некомпетентные британские правители используют конфликт на Украине и напряженность в отношениях с Россией как тщеславную возможность спроецировать британское «величие».

В недавнем обзоре внешней политики британское правительство назвало Россию «критической угрозой». И делало всевозможные бравурные заявления о «сдерживании» российской «враждебности». Москва назвала британские описания не имеющей под собой никаких оснований и демонизирующей Россию клеветой.

Великобритания уже направила военно-морские силы для «поддержки» киевского режима и недавно разместила подразделения спецназа САС, чтобы поддержать украинскую армию в ее борьбе против этнических русских, защищающих свою территорию Донбасса.

Также, примером грязных британских уловок является то, что последние заявления Чешской республики о злонамеренных действиях России были вызваны расследованием якобы частной медиагруппы Bellingcat. Но Bellingcat, (или, точнее, «Smellingrat»**) – это прикрытие британской военной разведки МИ-6. Британцы утверждают, что предполагаемые российские оперативники были теми же самыми людьми, которые предположительно были причастны к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия, в 2018 году

Голословные обвинения в адрес России, которые Москва осудила как «грязную фальсификацию», привели к высылка российских дипломатов из Чехии и призывы к дальнейшим высылкам из Европейского Союза. Санкции против дипломатов провоцируют рост напряженности в обстановке, которая и так уже накалена вокруг Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: «Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ [российская военная разведка] в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции – и выявили тревожную картину её опасного поведения после нападения в Солсбери».

Британцы издавна были мастерами черного искусства дезинформации и психологической войны. Несомненно, британский правящий класс видит подходящий способ продвигать британские интересы в сегодняшнем экономически сложном климате – особенно после Брексита и в условиях бушующей пандемии – изображая себя «защитником демократии» от «злой России».

Это циничная аморальная игра, в которой британский истеблишмент знает толк. Но их цинизм – как видно из провоцирования двух мировых войн – снова ставит под угрозу глобальную безопасность и мир.

Финиан Каннингхэм

http://perevodika.ru/articles/1211170.html – цинк

—