Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Астронавты американского пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX перешли на Международную космическую станцию (МКС) после успешной стыковки.

В экипаж корабля входят астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они пробудут на орбите порядка шести месяцев, передает ТАСС.

Пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС в субботу.

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути в среду, 28 апреля, вернутся на Землю.