 

Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации

25.04.2021, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС.

Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут.

Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Напавший на прихожан в московском храме получил 1,5 года колонии

01.09 / В Польше в частном доме произошел взрыв. Погибли четыре человека, в том числе ребенок

27.10 / В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека

24.09 / Госдеп предупредил о возможной «эскалации мирных протестов» в Белоруссии

26.08 / Синоптики прогнозируют усиление урагана «Лаура» по мере приближения к США

18.03 / Дзюба решил «взять паузу» с пенальти

21.08 / Саудовская Аравия приостановила инвестиции в нефтеперерабатывающий комплекс в Китае

17.12 / В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра финансов Марченко авторства нардепа Деркача

27.06 / Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

23.12 / В РФ за сутки выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика