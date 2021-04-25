Мясников предупредил о риске инфаркта из-за полного отказа от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия 1».

Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя – это 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти.

Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.

Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.

Напомним, РФ оказалась среди лидеров по снижению употребления алкоголя в Европе. При этом в мае 2020 года Министерство здравоохранения занялось подготовкой концепции по сокращению употребления населением алкоголя до 2030 года.