Мнение: О причинах ночных и дневных страхов одинокого президента

Нам, россиянам, удивительно повезло с Национальным Лидером™. Так утверждает мой давний знакомец, социолог, и ему вполне можно верить. По его учебникам не одно поколение исследователей училось, как правильно проводить фокус-группы и глубинные интервью. А ещё человек дело говорит, и не боится сказать правду при этом. Редкое сочетание.

Впрочем, везение у России довольно специфического свойства. Но уж какое есть…

Цитата:

Нам повезло

#Путин оказался довольно труслив. Теперь готов лизать задницу Байдену. #Медведев сразу выступил в роли подпевалы: типа надо договариваться, ведь договорились же в момент Карибского кризиса (ничего более нового, очевидно, в голову не пришло).

Правда, это трусливость специфичная. Какая-то смесь хулигана и труса. Готов махать кулаками перед лицом у амбала, но, как только терпение у последнего кончается, сразу выражает готовность с ним помириться. Довольно неприятный тип человека. Но всё же он лучше психа, готового в припадке ярости нажать ядерную кнопку. Конечно, хотелось бы видеть просто вменяемого человека, способного реально оценивать ситуацию и принимать решение в соответствии с этим. Но уж чем богаты.

Допустим, на минуточку, что так и есть.

И тут самый интересный вопрос – откуда же истоки такого поведения у главы ядерной державы, ракетный щит которой укрывает его от глобальных неприятностей?

Ответ, вероятно, даёт всё та же социология. Вот срез главных страхов современного российского общества.

После вполне понятных на фоне пандемии CoVID-19 опасений за #здоровье и жизнь, свою и близких, второе место занимает страх войны. Надо заметить, что 62% – исторический максимум за всё время опросов. Даже в 2014 и в 2018 гг., когда отношения с Западом и соседями обострялись до неприличия, было меньше.

Результат массированной военной пропаганды по всем каналам массовых коммуникаций налицо. Современное #общество до дрожи в коленях запугано войной. И вдобавок опасается произвольных решений и действий нынешних властей: по этому показателю – тоже исторический максимум уровня страха.

Но, как все помнят, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя ©

Даже в элитных квартирах «золотой мили». Даже в изолированных имениях Рублёвки. Даже во дворце и в бункере. Общественные настроения так или иначе проникают сквозь кольца охраны и фильтры АП РФ. Ощущаются в напряжённых спинах телохранителей. В тревожных, несмотря на дежурные улыбки, лицах официанток и уборщиц. В натужной бодрости и деланом оптимизме референтов и помощников.

Потому что обслуга, «халдеи» – тоже люди ©. У каждого – семьи, родные, близкие, друзья. Которые интересуются как у лица приближённого «ну, что, война будет? или в этот раз обойдётся?». Как ни вышколивай обслуживающий персонал, сколько ни проводи среди них профилактику и воспитательную работу, а живые человеческие эмоции, натуральные людские опасения и страхи – никак не спрятать за официально установленным выражением лиц. Прорвутся в невербалике, и на невербальном же уровне передадутся дальше.

Вот так и возникает обратная связь с «телевизором». С собственной же пропагандой. Со своими же удачными находками для плебса. Проходя причудливыми кругами полуфантазии-полустрахи возвращаются бумерангом и бьют по всякого рода болевым точкам внутри…

Возможно, профессиональные психологи распишут все эти круги, кольца и контуры более подробно, с применением заумных терминов и отсылкой к мудрёным концепциям. Но в основе-то всё давно известное: посеешь ветер – пожнёшь бурю ©

А ещё всегда есть вероятность, что любая игра с геополитическим противником может выйти из-под контроля. Валенок на пульт случайно упадёт, в конце концов. И это также добавляет нездоровой тревожности…

Вот и получается, что Национальный Лидер™ всякий раз оказывается заложником собственного же блефа и обречён бояться своей же тени?

Может быть, попробовать в следующий раз выбрать кого-нибудь более адекватного?

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